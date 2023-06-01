İsveç'ten NATO açıklaması: 'Türkiye ve Macaristan...'
İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, Türkiye ve Macaristan'ın NATO üyeliğini onaylaması gerektiğini söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom,Oslo'da düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısının başında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama zamanının geldiğini söyledi.
Reuters'ta yer alan habere göre, Billstrom, "Biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdik" dedi.
Billstrom ayrıca, "Bu asla bir koşu değildi, bu bir maratondu ve artık sonunu görüyoruz" ifadesinde bulundu.
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