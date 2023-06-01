2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İsveç'ten NATO açıklaması: 'Türkiye ve Macaristan...'

İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, Türkiye ve Macaristan'ın NATO üyeliğini onaylaması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:01
İsveç'ten NATO açıklaması: 'Türkiye ve Macaristan...'
Abone Ol google-news

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom,Oslo'da düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısının başında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama zamanının geldiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Billstrom, "Biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdik" dedi. 

Billstrom ayrıca, "Bu asla bir koşu değildi, bu bir maratondu ve artık sonunu görüyoruz" ifadesinde bulundu.


Macaristan isveç türkiye NATO

İlgili Haberler

NATO'dan Ankara'ya dikkat çeken ziyaret planı

NATO'dan Ankara'ya dikkat çeken ziyaret planı
NATO Dışişleri Bakanlarından Oslo'da gayriresmi toplantı

NATO Dışişleri Bakanlarından Oslo'da gayriresmi toplantı

En Çok Okunan Haberler