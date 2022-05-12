İsveç'ten NATO adımı: Pazartesi günü açıklanacak

12 Mayıs 2022 Perşembe, 12:05

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik yolunda adımlarını hızla ilerletmeye başladılar. Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin ortak bir açıklama yaparak, Finlandiya'nın acilen NATO üyeliğine başvurması gerektiği görüşünde bulundular.

İsveç'in de NATO üyelik başvurusuna ilişkin resmi kararı vermek için Pazartesi bir toplantı düzenleyeceği bildirildi. Toplantıdan hemen sonra, öngörülemeyen bir durum oluşmaz ise NATO'ya başvurucağı belirtiliyor.

'SOL PARTİ VE YEŞİLLER ÇEKİMSER KALACAK'

İsveç Expressen gazetesinin edindiği bilgilere göre, yarın tüm parlamentodaki partilerin temsil edildiği güvenlik politikası analiz grubu, saat 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Grubun toplantısında İsveç'in NATO'ya katılmasına dair net bir açıklama yer almayacağı, ancak satır aralarından sonucun belli olacağı ileri sürülüyor.

Parlamentodaki Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çekimser kalacağı bekleniyor.

'NATO'YA ÜYELİK KARARI PAZARTESİ ALINACAK'

Gazetenin edindiği bilgilere göre, Pazar günü, iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti yetkilileri, üyelik başvurusunda bulunma kararını vermelerinin beklendiği bir toplantı yapacak.

Pazartesi günü ise saat 10.30'da ülkenin güvenlik politikası analizine ilişkin bir meclis toplantısı yapılacak.

Başbakan Magdalena Andersson, yine Pazartesi günü tarihi kararın verileceği yeni bir hükümet toplantısı düzenleyecek. Toplantıdan hemen sonra, öngörülemeyen bir durum olmazsa hükümet, ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu açıklayacak.