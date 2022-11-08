İsveç'ten Türkiye açıklaması: Yakında bir cevap bekliyoruz
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yakında Türkiye'den bir cevap beklediklerini duyurdu.
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin konuştu.
Pal Jonson, İsveç'in, değişen güvenlik durumunda Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılmak istediğini söyledi.
Jonson, "NATO'nun savunma hedeflerini tam olarak destekliyoruz. İsveç, hava savunması gibi yeni NATO savunma önceliklerine yatırım yapmak istiyor" diye konuştu.
Jonson, Finlandiya ve İsveç'e verilen "muazzam" desteğin her ikisinin de "zor durumdaki güvenlik durumunu artırdığını" söyledi.
Jonson, "Üyeliğin bir sonucu olarak İsveç'ten ne bekleyebiliriz? NATO üyeliği tüm toplumu ve ülkenin savunma sistemini etkiler. İsveç, bir NATO üyesi olarak savunmasını güçlendirmeye ve sistematik olarak NATO'ya entegre olmaya devam edecek" dedi.
Türkiye ile görüşmelere değinen Jonson, "Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği meselesine ilişkin bir cevap almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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