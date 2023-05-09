İsveç'ten Türkiye'ye: 1 Haziran'da yeni terör yasası yürürlüğe girecek

Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:34

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:34

İsveç'te 26 binden fazla askerin katıldığı, son 25 yılın en kapsamlısı olarak değerlendirilen Aurora 23 tatbikatı devam ediyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson tatbikata katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatı "ciddi" olarak değerlendiren Kristersson, "Bence bu tüm İsveçlilere savunmamızı güçlendirdiğimize, tatbikatlar yaptığımıza ve bu görevi çok ciddiye aldığımıza dair bir sinyal gönderiyor. Elbette diğer 14 katılımcı ülkeye de bunu birlikte yaptığımızın mesajını veriyor. NATO üyeliğimize hazırlanıyoruz. Hem başkalarının yardımına ihtiyacımız olduğunun hem de başkalarına yardım edebileceğimizin farkındayız" dedi.

İsveç'in, Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesine kadar üye olup olmayacağı sorusuna ilişkin Kristersson, "Bu, kesinlikle bir ütopya değil. Ancak hiçbir garantisi de yok. İsveç'in güvenlik politikası danışmanı Henrik Landerholm şu anda Londra'da İngiltere ve ABD'den meslektaşlarıyla bir araya gelerek Vilnius'a giden yolda atılacak adımları görüşüyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERDİ

Kristersson, Türkiye'ye dikkat çekerek, "1 Haziran'da yeni terör yasası yürürlüğe girecek. Ancak, herkes Türkiye'nin karar vermesi gerektiğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Kristersson, "Bir hafta sonra Türkiye'de seçim var, bu nedenle spekülasyon yapmayacağım. Ancak, biz tamamen hazırlıklıyız ve sanırım diğer tüm NATO ülkeleri Vilnius toplantısında bizi üye olarak görmek isterler" diye ekledi.