İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: Terör örgütlerine askeri veya maddi yardım yapmıyoruz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin terör örgütlerine para ya da silah göndermediğini söyledi.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Türkiye’de devam ederken, İsveç’ten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile İsveç’in başkenti Stockholm’de ortak basın toplantısı düzenledi.
Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığa değinerek, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.
'BELİRSİZLİKLERİ AÇIĞA KAVUŞTURACAĞIZ'
Andersson, İsveçli diplomatların Ankara’da Türkiye’nin çekincelerini ve taleplerini görüşeceklerini ifade ederek, “Bu listeyi inceleyip tartışacağız. Medyadaki haberlerde ve diğer yerlerden yapılan açıklamalarda belirsiz olan şeyleri açıklığa kavuşturacağız” diye konuştu.
Andersson ayrıca, İsveç’in mali yardımlarının nereye gönderildiği ve silah satışlarıyla ilgili bilgilerin bu listeye dahil olduğuna işaret ederek, “Kesinlikle terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz” şeklinde konuştu.
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