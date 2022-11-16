İsveç'ten Ukrayna'ya destek: Askeri ve insani yardım sağlanacak

16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:14

Local Sweden'a demeç veren İsveçli yetkililer, İsveç'in, Ukrayna'ya yeni askeri ve insani yardım kapsamında toplam 350 milyon doların üzerinde bir bütçe ayıracağını duyurdu.

Yetkililer, "Stockholm, Kiev'e üç milyar kron (286 milyon dolar) askeri yardımın yanı sıra 720 milyon kron (69 milyon dolar) tutarında ek insani yardım sağlayacak" dedi.

Askeri yardımın bir parçası olarak İsveç'in, Ukrayna'ya bir hava savunma sistemi tedarik edeceği belirtiliyor.

Yetkililer, güvenlik nedeniyle Ukrayna'ya hangi sistemin verileceğini belirtmedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise bunun Ukrayna'ya yapılan dokuzuncu yardım paketi olduğunu ve son sekiz ayın en büyüğü olduğunu söyledi.