İsveç'ten YPG/PYD açıklaması: Aramıza mesafe koyduk
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Stokholm hükümetinin, terör örgütü YPG/PYD ile arasına mesafe koyduğunu duyurdu.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye'yi ziyaretinden önce İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'ye dikkat çekici mesajlar gönderdi.
Tobias Billström, İsveç'in NATO'ya başvuru sürecinde Türkiye ile yürütülen görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Billström, yeni hükümetin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ile arasına mesafe koyduğunu söyledi.
YPG/PYD'nin, Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alan PKK arasında çok yakın bağlantılar olduğunu belirten Billström, YPG/PYD'ye destek verilmesi halinde, bunun ileriye dönük Türkiye-İsveç ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini aktardı.
Billström, "Türkiye ile ilişkilerimize zarar verenlerle ilgili bir şüphe ve sorun olduğunu düşünüyoruz. En önemli şey, İsveç'in NATO üyeliğidir" dedi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
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