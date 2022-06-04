İsviçre, parça üretimi yaptığı silahların Ukrayna'ya gönderilebileceğini açıkladı
İsviçre hükümeti, başka ülkelerin ürettiği ancak İsviçre'ye ait parçaların da bulunduğu silah ve askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesinin ülkenin tarafsızlığına zarar vermeyeceğini açıkladı.
İsviçre hükümeti, daha önce Danimarka'ya sattığı İsviçre yapımı askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermeme kararına gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Harp malzemelerinin montaj parçası veya yedek parça halinde Avrupa'daki silah firmalarına gönderilmesi, daha sonra Ukrayna'ya yollanacak olması halinde bile mümkündür." ifadesi kullanıldı.
Bu kapsamda İsviçre'nin yapımına katkıda bulunduğu silah ve askeri araçların, "nihai üründeki İsviçre menşeli parçaların yüzde 50'nin üzerinde olmaması şartıyla" üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verildiği bildirildi.
Satılan yüzde 100 İsviçre yapımı mühimmatın üçüncü ülkelere gönderilmesinin ise İsviçre'nin tarafsızlığına zarar vereceği belirtildi.
İsviçre Ekonomi Bakanlığı, 1 Haziran'da, Danimarka yönetiminin daha önce Danimarka'ya satılan Piranha III model 20 piyade saldırı aracının Ukrayna'ya gönderilmesi yönündeki talebini reddetmişti.
Uluslararası olaylar ve çatışmalar karşısında tarafsız tutum sergileyen İsviçre, yabancı ülkelere ihraç ettiği askeri mühimmatın üçüncü ülkelere gönderilmesi için izin isteme şartı koyuyor.
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