İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti
İsviçre hükümeti, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişleterek 30 kişi ve 7 kuruluşun eklenmesini onayladığını duyurdu.
İsviçre hükümeti, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesiyle ilgili olarak, İsviçre'nin yaptırım listesini genişlettiğini duyurdu.
İsviçre Federal Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi (EAER) Başkanı Federal Meclis Üyesi Guy Parmelin, dün, Rusya’nın ilhak kararıyla bağlantılı 30 kişinin mali yaptırımlara ve seyahat yasağına, 7 kuruluşun da mali yaptırımlara tabi olmasını onayladı.
Karara göre bu kişi ve kuruluşların İsviçre’deki varlıklarının dondurulacağı ifade edildi.
Açıklamada “Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgeleri için halihazırda geçerli olan kısıtlamalar, şimdi Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilmeyen ve Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ilhak edilen Zaporijya ve Herson için de geçerli olacak” denildi.
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