İsviçre, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 06:47

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 06:47

İsviçre Federal Konseyi, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulama kararı aldı.

İsviçre Federal Konseyi, açıklamasında, "İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden askeri saldırıları ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliğini baltalayan eylemlerine yanıt amacıyla, AB'nin dokuzuncu yaptırım paketinde yer alan Rusya'ya yönelik önlemleri kabul etti" ifadesi yer aldı.

AB'nin Rusya'ya yönelik 16 Aralık 2022'de uygulamaya aldığı 9. yaptırım paketi, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını kapsıyor. İsviçre'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları yürürlüğe girdi.

Buna ek olarak İsviçre'nin, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mallar üzerindeki ihracat yasağını, uçak ve insansız hava araçları motorlarını içerecek şekilde genişletmesi bekleniyor. Öte yandan İsviçre, Rus madencilik sektörüne de yeni yatırımları yasaklamayı planlıyor.

AB'nin üyesi olmayan İsviçre, ekonomik olarak komşularıyla uyumlu ilişkiler yürütüyor.