İsviçre'de buzulların erimesine karşı önlem: Hükümet, 3 milyar franklık tedbir paketi hazırladı
İsviçre'de hükümet, buzulların erimesine karşı 3 milyar franklık tedbir paketi hazırladı.
İsviçre'de iklim değişikliği ve sıcak hava dalgaları nedeniyle buzulların erimesinin ardından hükümet, 3,2 milyar İsviçre franklık tedbir paketi hazırladı.
Swissinfo.ch sitesinde yer alan haberde, buzulların erimesini önlemek üzere Meclise sunulan tedbir paketi tasarısının kabul edilmesinin ardından Federal Konseyin paketin detaylarını açıkladığı bildirildi.
Buzulları korumak için ayrılan paranın "güneş enerji panellerinin kurulmasını destekleme", "fosil yakıtlı ısıtma sistemlerine sürdürülebilir alternatifler üretme" ve "binaların yalıtılması" gibi faaliyetlerde kullanılarak ülkede hava sıcaklığındaki artışın önlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün internet sitesinde 22 Ağustos'ta yayımlanan bir araştırmada, İsviçre Alpleri'ndeki buzulların 1931'den 2016'ya kadarki değişimi, eski ve yeni fotoğraflar kıyaslanarak incelenmişti.
Araştırmada, bu zaman aralığında Alpler'de 1400 civarındaki buzulun toplam hacmini yarı yarıya kaybettiği belirtilmişti.
İklim değişikliğinin buzul erimelerini hızlandırdığına işaret edilen araştırmada, sadece 2010'dan 2016'ya kadar buzulların yüzde 12 eridiği ifade edilmişti.
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