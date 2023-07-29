İsviçre'de yıllardır kayıp olan bir dağcının cesedi bulundu

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:29

Yaklaşık 40 yıl önce İsviçre Alpleri'nde yer alan Matterhorn dağı yakınlarındaki bir buzulu geçerken kaybolan Alman dağcının kalıntıları eriyen buzun içinde bulundu.

Polis, hayatını kaybeden dağcının kalıntılarını 12 Temmuz'da İsviçre'nin güneyindeki Valais kantonundaki Theodul Buzulu boyunca yürüyüş yaparken bulduğunu söyledi.

Buzulların erimesi sonucu bir bot, krampon ve daha sonra Alman dağcıya ait olduğu tespit edilen diğer kalıntılar ortaya çıktığı kaydedildi.

Polis, "DNA analizi 1986'dan beri kayıp olan bir dağcının kimliğinin tespit edilmesini sağladı. Eylül 1986'da, o sırada 38 yaşında olan bir Alman dağcının bir yürüyüşten dönmemesi üzerine kayıp olduğu bildirilmişti" açıklamasında bulundu.

Polis, dağcının kimliği ya da ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi. Polis ayrıca, kalıntılar üzerinde Sion kasabasındaki Valais hastanesinde adli analiz yapıldığını ve uzmanların, bunları dağcının 1986'da kaybolmasıyla ilişkilendirdiğini söyledi.

SON YÜZYILDA 300 KİŞİ KAYIP

Bazı tahminlere göre son yüzyılda İsviçre Alpleri'nde en az 300 kişi kayboldu. İklim krizi nedeniyle buzullar erirken, kaybolan bazı kişilerin de cesetleri bulundu.

Dokuz yıl önce, Birinci Dünya Savaşı sırasında ölen iki Avusturyalı askerin kalıntıları İtalyan Alpleri'nde küçük bir kayak merkezi olan Peio kasabası yakınlarında bulunmuştu.