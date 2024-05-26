İsyan tehdidinde bulunarak Savunma Bakanı'nın istifasını isteyen İsrailli asker gözaltına alındı

İsrail devlet televizyonu, "Gazze Şeridi'nde zafer kazanılmaması durumunda yedek askerler olarak geniş kapsamlı isyan çıkarma" tehdidinde bulunan ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan da istifa etmesini isteyen İsrailli askerin gözaltına alındığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:20
İsyan tehdidinde bulunarak Savunma Bakanı'nın istifasını isteyen İsrailli asker gözaltına alındı
Abone Ol google-news

İsrail devlet televizyonu KAN’ın adının açıklanmasını istemeyen askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, isyan tehdidinde bulunan ve Savunma Bakanı'nın istifasını isteyen İsrailli askerin gözaltına alınarak askeri polis tarafından soruşturmaya tabi tutulduğu belirtildi.

Haberde, “İsyan videosundaki şüpheli, aslında yedek asker olarak görev yapıyor ve videoyu gerçekten askerlik sırasında çekip çekmediği araştırılıyor” ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Maariv gazetesi dün, Gazze'de yıkılmış bir evin içinde, İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Kach hareketine dair sloganların yazılı olduğu duvarın önünde açıklamada bulunan yüzü maskeli askerin videosunu yayınlamıştı.

Söz konusu askerin videoda, "Ben ve beraberimdeki 100 bin yedek asker, Gazze'nin anahtarlarını Filistin yönetimine, Fetih'e, Hamas'a ya da herhangi bir Arap oluşumuna teslim etmeyeceğiz" dediği görülmüştü.

Savunma Bakanı'ndan istifa etmesini isteyen asker, "Senin savaşı kazanman, bizi komuta etmen ya da emir vermen mümkün değil. Sana (Gallant) söylüyorum; zafer kazanamazsak 100 bin yedek asker burada kalacak. Buradan hiçbir yere ayrılmayacağız ve İsraillileri ordumuzun himayesi altında Gazze'ye gelmeye çağıracağız. Tek bir lidere kulak vereceğiz. O da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı (Herzi Halevi) değil sadece Başbakan Binyamin Netanyahu'dur" diye konuşmuştu.

İsrail ordusunun "Filistinlilerin tümünü öldürme" kastıyla konuşan İsrail askeri, "Bizi öldürmek isteyen herkesi ve Gazze'deki asker kardeşlerimizin başlarını ezen tüm küçük çocukları öldürmek istiyoruz. Bunlardan hiçbiri canlı kalmayacak ve sen Sayın Gallant, bunu yapamazsın. Şimdi sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim; ya sicilini değiştirir ve bizim zafer istediğimizin farkına varırsın ya da sadece Başbakan'ın ve zafer kazanmamız gerektiğini söyleyenlerin peşinden gideriz" ifadesini kullanmıştı.

Gazeteye göre, söz konusu video ordu içinde büyük şok etkisi yarattı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Telegram hesabından söz konusu askerin videosunu paylaşmıştı.


israil haberleri israil ordusu haberleri Yoav Gallant haberleri

İlgili Haberler

İsrail'de protestolar dinmiyor: 'Evinin önüne kadar geldiler...'

İsrail'de protestolar dinmiyor: 'Evinin önüne kadar geldiler...'
İspanya Savunma Bakanı Robles: İsrail Gazze'de 'gerçek bir soykırım' yapıyor

İspanya Savunma Bakanı Robles: İsrail Gazze'de 'gerçek bir soykırım' yapıyor
El-Kassam Tugayları:

El-Kassam Tugayları: "Bir grup İsrail askerini esir aldık"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!
Samsun'da korkunç olay... Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu

Samsun'da korkunç olay... Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu
Erol Dündar duyurdu: Kola fiyatlarına zam geldi!

Erol Dündar duyurdu: Kola fiyatlarına zam geldi!
Meteoroloji açıkladı: 26 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Yüzen adalar doğaseverlerin rotasında!

Yüzen adalar doğaseverlerin rotasında!
Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
Kardeşi de Sandık Kokusu’nda oynuyormuş! Anneleri o dizinin de senaristi

Kardeşi de Sandık Kokusu’nda oynuyormuş! Anneleri o dizinin de senaristi