İtalya Başbakanı Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti

05 Temmuz 2022 Salı, 16:30

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Draghi, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Draghi, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Draghi, deftere şunları yazdı:

"İtalya ve Türkiye, köklü bir dostluk bağıyla birbirine bağlı, ortak bir Akdeniz kimliğine sahip müttefik ülkelerdir. Bu kriz zamanlarında halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisiyle."

Draghi'ye, ziyarette Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik etti.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Erdoğan ve Draghi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.