10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Saray'ında resmi törenle karşılıyor.
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