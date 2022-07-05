10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Saray'ında resmi törenle karşılıyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 16:37
10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
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