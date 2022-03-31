İtalya Başbakanı Draghi: "Türkiye çok önemli bir rol oynuyor"
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye'nin barış sonucunu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak tüm ülkelerin bu hususta Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma'daki Yabancı Basın Derneğinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AA muhabirinin, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin taraflar arasında üstlendiği rolü nasıl değerlendirdiği sorusuna Draghi, "Türkiye, barış sonucu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok çok önemli bir rol oynuyor. Bunu jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde yapabiliyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Brüksel'de yaptığı toplantı hatırlatılan ve burada Eurosam’ın Samp-T hava savunma sisteminin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Draghi, "Fransa, İtalya ve Türkiye'nin hem bu konuyu (Eurosam) hem de genel anlamda ticari ilişkileri yeniden inşa etmek ve pekiştirmek üzere birkaç yıl önce üzerinde konuşulan bir proje üzerinden görüşmesi üzerinde mutabık kaldık" ifadesini kullandı.
Draghi, üç ülkenin ne zaman görüşeceğine dair ise şunları kaydetti:
"Görüşmek için halen bir tarih belirlendiğini düşünmüyorum. Gelecek haftalarda bunun nerelerde olacağına dair üzerinde çalışılıyor. Türkiye ile genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle iyileşti ama hala yapılacak çok şey var."
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