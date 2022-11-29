İtalya Başbakanı Giorgio Meloni hakaret davasında kararlı
İtalya Başbakanı Meloni, mafya karşıtı yazar Roberto Saviano'ya açtığı hakaret davasından, çekilmeye ya da uzlaşmaya gitmeyi düşünmediğini duyurdu.
İtalyan yazar Roberto Saviano, Aralık 2020'de İtalya lideri Meloni'yi ve göçmen kurtarma STK'larına yönelik ağır sözlerini, sert bir dille eleştirmesinin ardından başlayan Meloni-Saviano atışması mahkemelik oldu.
Başbakan Meloni ve Yazar Saviano'nun çekişmesi, Kasım ayı başında Saviano'nun Meloni'ye "p.ç" demesiyle hakaret davasına dönüştü.
Meloni, Corriere della Sera gazetesinde yayınlanan röportajında, mafya karşıtı yazar Roberto Saviano'ya açtığı davayı geri çekmeye niyeti olmadığını söyledi.
Başbakan, Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, artık hükümetin başı olduğu için davayı geri çekmesi için bir neden olmadığını söyledi ve "güçler ayrılığı göz önüne alındığında her şey tarafsız bir şekilde ele alınacaktır" dedi ve "Ama aynı zamanda belli bir solun kendisini hukukun üstünde görmemesi gerektiğini de düşünüyorum" diye ekledi.
Saviano suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir, ancak İtalya'nın hukuk sistemine göre en az 500 Euro (520 dolar) para cezası ödemesi ya da cezanın ertelenmesi daha olası.
Duruşma 12 Aralık tarihinde gerçekleşecek.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- İsmi anıt çınara verildi
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Ret, inkar, hakaret...
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?