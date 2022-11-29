İtalya Başbakanı Giorgio Meloni hakaret davasında kararlı

29 Kasım 2022 Salı, 13:23

İtalyan yazar Roberto Saviano, Aralık 2020'de İtalya lideri Meloni'yi ve göçmen kurtarma STK'larına yönelik ağır sözlerini, sert bir dille eleştirmesinin ardından başlayan Meloni-Saviano atışması mahkemelik oldu.

Başbakan Meloni ve Yazar Saviano'nun çekişmesi, Kasım ayı başında Saviano'nun Meloni'ye "p.ç" demesiyle hakaret davasına dönüştü.

Meloni, Corriere della Sera gazetesinde yayınlanan röportajında, mafya karşıtı yazar Roberto Saviano'ya açtığı davayı geri çekmeye niyeti olmadığını söyledi.

Başbakan, Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, artık hükümetin başı olduğu için davayı geri çekmesi için bir neden olmadığını söyledi ve "güçler ayrılığı göz önüne alındığında her şey tarafsız bir şekilde ele alınacaktır" dedi ve "Ama aynı zamanda belli bir solun kendisini hukukun üstünde görmemesi gerektiğini de düşünüyorum" diye ekledi.

Saviano suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir, ancak İtalya'nın hukuk sistemine göre en az 500 Euro (520 dolar) para cezası ödemesi ya da cezanın ertelenmesi daha olası.

Duruşma 12 Aralık tarihinde gerçekleşecek.