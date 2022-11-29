Meloni'den Ukrayna'ya destek: Moskova, müzakere için adım atmıyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gündeme ilişkin Corriere della Sera gazetesine demeç verdi.
Giorgia Meloni, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek gerektiğini, çünkü Moskova'nın "müzakere etmek için fazla istek göstermediğini" söyledi.
Meloni, "Ukrayna'yı desteklemeye devam etmekte fayda var, çünkü müzakere masasını açma fırsatı ancak sahadaki güç dengesine bağlı olarak ortaya çıkabilir" dedi.
Çin'in, Rusya-Ukrayna savaşında önemli rolü olduğu belirten Meloni, konuyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü dile getirdi.
Meloni, "Şi Cinping ile Çin'in Moskova ile aktif bir diplomatik kanalı sürdürmesinin önemi hakkında konuştum. Ayrıca birbirimize İtalya ve Çin'in çok uzak iki devlet olduğunu, ancak derin farklılıklara rağmen diyaloğa izin verebilecek binlerce yıllık bir tarihe sahip olduklarını açık yüreklilikle söyledik" diye konuştu.
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