İtalya Başbakanı Meloni: 'ABD gazı hazır ancak fiyat belli değil'
Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için arayışta olan İtalya Başbakanı Meloni, ABD'nin İtalya'ya tedarik ettiği gaz miktarını arttırmaya hazır olduğunu söyledi
İtalya'nın yeni Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin İtalya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini arttırmaya hazır olduğunu ancak bunun hangi fiyattan yapılacağının henüz belli olmadığını söyledi.
Reuters'ın haberine göre, Avrupalı meslektaşları gibi İtalya da Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Roma, halihazırda Afrika ülkeleriyle çeşitli enerji anlaşmaları yapmış durumda.
Meloni, ABD Başkanı Joe Biden ile ikili bir görüşme yaptığı Bali'deki G20 zirvesinde, "ABD (İtalya'ya) gaz tedarikini arttırmaya hazır olduklarını garanti ediyor, ancak fiyat konusunda görüşme olmadı" dedi.
Meloni, Biden ile yaptığı görüşmelerden "(gaz) fiyatlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği ile görüşmeye hazır" anlamını çıkardığını ancak LNG tedarikçilerinin, özel şirketler olduğunun da farkında olduğunu söyledi.
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