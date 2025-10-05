İtalya'da 'Gazze'de soykırım dursun' yürüyüşü düzenlendi

İtalya Roma'daki Piramide semtinde dün öğleden sonra bir araya gelen yüzbinlerce kişi, "Soykırım Dursun" ve "İsrail'le suç ortaklığına son" yazılı dövizleri arkasında toplanarak, yürüyüşe geçti.

Roma'nın simge yapısı Kolezyum önünden geçen kortej, San Giovanni Meydanı'nda son buldu.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Hepimiz antifaşistiz", "Katiller", "Nehirden denize özgür Filistin", "İntifada", "Özgür Gazze", "Siyonist, terörist devlet İsrail", "Meloni istifa", "Utanın" ve "Hükümet istifa" şeklinde sloganlar attı.

Bazı göstericiler de Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yakarken, bir grup da bando eşliğinde yürüyerek ilgi çekti.

Göstericiler, yürüyüş boyunca hem Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'i hem de bu soykırımı durdurmadığı gerekçesiyle İtalyan hükümetini protesto etti.