İtalya’da otobana düşen uçak alev topuna döndü

İtalya’nın Brescia eyaletindeki A21 otoyolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, küçük bir uçak aniden irtifa kaybederek otoban yakınlarına çakıldı.

Trafik kameralarının kaydettiği görüntülerde, uçak kara yoluna çarptığı anda büyük bir alev topuna dönüşerek tamamen yok oldu.

Çarpmanın etkisiyle kara yolunda başka araçlara çarpmayan uçak, iki otomobilin yangın bölgesinden geçmesine neden oldu. Olayda yol kenarında seyreden iki sürücü hafif yaralanarak yakınlardaki hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Uçakta bulunan 75 yaşındaki bir erkek pilot ve 60 yaşındaki kadın yolcu ise kaza anında yaşamını yitirdi. Uçağın parçaları ve dökülen yakıt yol yüzeyine yayılırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için uzun süre çalıştı. Yangın, asfaltın ağır hasar görmesine yol açtı.

Yetkililer, uçağın Piacenza bölgesindeki Gagnano Trebbiense pistinden havalandığını, ancak hafif sınıf (ultralight) statüsündeki uçaklar için kalkışta varış noktasını bildirme zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.

Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı’ndan bir danışman bölgeye çağrılırken, bölge savcılığı “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.