İtalya'da rüşvet skandalı: Belediye Başkanı suçüstü yakalandı

İtalya’nın turistik Sorrento kentinde Belediye Başkanı Massimo Coppola, 4,5 milyon Euroluk okul yemek ihalesi karşılığında bir iş insanından nakit para alırken suçüstü yakalandı.

Coppola’nın danışmanı Francesco Di Maio da aynı suçlamayla gözaltında. Evinde 34 bin Euro nakit bulunan başkanın, daha önce başka bir ihalede de 50 bin euro aldığı iddia edildi.

Torre Annunziata Mali Polisi’nin gerçekleştirdiği operasyon, Sorrento’daki bir restoranda düzenlenen “özel” bir akşam yemeği sırasında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Massimo Coppola ve yakın danışmanı Francesco Di Maio, bir iş adamından nakit 6 bin euro alırken suçüstü yakalandı. Rüşvetin 4 bin 500 Eurosu Coppola’nın, bin 500 Eurosu Di Maio’nun üzerinden çıktı.

120 BİN EUROLUK ANLAŞMA ORTAYA ÇIKTI

Savcılık açıklamasına göre, olay yalnızca o geceyle sınırlı değil. İddiaya göre iş adamı, 2023-2026 yılları arasında okul yemeği hizmeti ihalesini alabilmek için toplamda 120 bin euro ödeme yapmayı kabul etmişti. Şu ana kadar belgelenmiş ödeme miktarı 66 bin Euroya ulaşıyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında, aynı iş insanının 2022-2025 yıllarına ait başka bir belediye ihalesi (kreş iyileştirme ve yönetim hizmeti) için de Coppola ve Di Maio’ya toplam 50 bin euro nakit ödeme yaptığı iddia ediliyor.

Coppola'nın evinde yapılan aramada ise 34 bin Eurodan fazla nakit para ele geçirildi. Savcılık, bu paranın kaynağını ve önceki ödemelerle bağlantısını araştırıyor.

MASSİMO COPPOLA

Massimo Coppola, 2020 yerel seçimlerinde Sorrento Belediye Başkanı seçilmişti. İkinci turda 5 bin 461 oy alarak yüzde 60,55 oy oranıyla rakibi Mario Gargiulo’yu geride bırakmıştı.

Coppola; Sorrento Adesso, Nuova Sorrento, Viviamo Sorrento ve Demokrat Parti (PD) destekli bir koalisyon tarafından desteklenmişti. Rakibi Gargiulo ise La Grande Sorrento, Sorrentocisto, Con Noi per Sorrento, L’Onda ve Il Ponte adlı merkez sağ eğilimli yerel listeler tarafından desteklenmiş ve yüzde 39,45 oyla seçimleri kaybetmişti.

Coppola'nın siyasi kariyeri ise merkez sağda başlamış, 2013 yılında Silvio Berlusconi’nin PDL’sinden ayrılarak Angelino Alfano liderliğindeki Yeni Merkez Sağ (NCD) partisine katılmıştı.