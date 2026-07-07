İtalya’dan Trump’ın sözlerine yanıt: Provokatif sözlerine yanıt verilmeyecek

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye yönelik provokatif açıklamalarına artık yanıt vermeyeceklerini açıkladı.

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde konuşan Tajani, Trump’ın özellikle sosyal medyada tartışma yaratmayı seven bir lider olduğunu belirterek, İtalya’nın bu tür çıkışlara karşı sessiz kalma kararı aldığını söyledi.

Tajani, İtalyan La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada, “Trump kendi adına konuşur. Sosyal medyada provokasyon yapmayı seven bir ABD Başkanı ile karşı karşıyayız. Müttefiklerimiz arasında tartışmaları körüklememek için bu açıklamalara artık yanıt vermeme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

İtalya’nın ABD ile ilişkilerini korumak istediğini vurgulayan Tajani, “ABD’nin ve Avrupa’nın stratejik ortağı olarak ABD’nin dostu olduk, dostu olmaya devam edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gerilim, Trump’ın Truth Social hesabında Meloni’ye yönelik yeni bir paylaşım yapmasıyla yeniden gündeme geldi. Trump, Meloni’nin kendisine baktığı bir fotoğrafı “Uzaklaştırma emri gerekiyor” ifadesiyle paylaştı.

Söz konusu paylaşım, iki liderin Ankara’daki NATO Zirvesi’nde bir araya gelmesinden hemen önce geldi.

Trump ile Meloni arasındaki gerilim geçen ay başlamıştı. Trump, bir İtalyan televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Meloni’nin Fransa’daki G7 Zirvesi’nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için “yalvardığını” öne sürmüştü.

Meloni ise bu iddiayı yalanlayarak Trump’ı kendisi hakkında uydurma bir hikaye anlatmakla suçlamıştı.

Meloni, bir dönem Trump’a açık destek veren Avrupalı liderlerden biri olarak öne çıkıyordu. 2025’te Trump’ın yemin törenine katılan tek Avrupa lideri de Meloni olmuştu.

Ancak iki lider arasındaki ilişki, Trump’ın Papa Leo’ya yönelik sözleri ve İran savaşı konusundaki gerilimler nedeniyle bozuldu. Meloni, Trump’ın Papa’ya yönelik eleştirilerini doğru bulmadığını açıklamış; Trump ise Meloni’yi “cesaretsizlikle” suçlamıştı.

İtalya’da Trump’ın Meloni’ye yönelik paylaşımı basında da tepki çekti. Il Foglio gazetesi, Trump’ın Meloni için kullandığı “RESTRAINING ORDER NEEDED” ifadesini bu kez Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafı üzerinden yayımlayarak ABD Başkanı’na gönderme yaptı.

Ankara’daki NATO Zirvesi öncesinde yaşanan bu gerilim, ittifak içindeki siyasi kırılganlığın yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.