İtalya: Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasını istiyoruz
İtalya, savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşasına katılmaya hazır olduklarını duyurdu.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mao, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ANSA'nın haberine göre Luigi Di Mao, yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşasına katılmaya hazır olduğunu söyledi.
Di Mao, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımını desteklediklerini belirterek, "Başbakan Draghi, İtalya'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki çizgisini net bir şekilde ortaya koydu: Ukrayna'nın AB'ye katılmasını istiyoruz, başka yöne bakmayacağız ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
'AB YAPTIRIMLARINI DESTEKLİYORUZ'
Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine değinerek, "Anlamsız Rus savaşının yıktığı Ukrayna'nın yeniden inşasında yer almaya hazırız. Ukrayna halkının kendilerini Rus işgalinden korumasına yardım ediyoruz" dedi.
Di Maio, İtalya'nın, Rusya'ya karşı AB yaptırımlarını desteklediğini ve Ukrayna'da barış için çalıştığını da sözlerine ekledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise Di Maio'ya "İtalya'nın petrol ambargosu ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki öncülüğü" için teşekkür etti.
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