İtalya: Ukrayna'nın işgali Avrupa için ciddi bir tehdit

26 Nisan 2022 Salı, 14:27

Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumuna ilişkin İtalya'dan yeni bir açıklama geldi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Napoli'de gerçekleştirilen İtalya Kurtuluş Günü töreninde Rusya'yı eleştirdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Rusya'nın Ukrayna'yı "haksız yere" işgal ettiğini ve şu anda Avrupa toplumu için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

'BELLA CİAO' ŞARKISI DETAYI

Sergio Matarella, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilk gün tepki gösterdiğini belirterek, "24 Şubat'ın erken saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'yı işgal ederek topraklarına girdiği haberini hepimiz aldık. O gün herkes gibi bende yoğun bir korku, üzüntü ve öfke hissettim. Bu duygular, bombalarla uyanan Ukraynalıların düşüncesi ile benzerlik taşıyordu" dedi.

Mattarella konuşmasında, 24 Şubat'ta "bombalar ve tanklar" tarafından uyanan Ukrayna'da, bunun kendisine İtayan anti-faşist direniş şarkısı olan "Bella Ciao"yu (elveda güzelim) hatırlattığını söyledi.

'İŞGAL TÜM AVRUPALILAR İÇİN TEHLİKE'

Sergio Matarella, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Tarihteki bu geriye gidiş, sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupalılar için bir tehlikeyi temsil ediyor. Bu savaşın, trajik bir şekilde yayılmadan önce kararlılıkla derhal durdurulmasını istiyoruz. Barışa giden yolu açalım ki, böylece bağımsızlık bir kez daha Avrupa'daki yaşamın temel taşı olabilsin."