İtalya'da 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
İtalya Mali Polisinin (Guardia di Finanza), Trieste Limanı'nda 4,3 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki önemli liman kenti Trieste'de Mafya ile Mücadele Bölge Müdürlüğü ve Mali Polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, limanda 4,3 ton kokain ele geçirilirken, yaklaşık 2 milyon avro nakit paraya el konuldu.
Haberde, Trieste Limanı'nda ele geçirilen kokain miktarının, Avrupa'da bugüne kadar el geçirilen en yüksek miktarlardan biri olduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında, Avrupa ile Kolombiya arasındaki uyuşturucu trafiğinde faaliyet gösteren 38 şüpheli hakkında gözaltı, ev hapsi gibi önleyici tedbirlere başvurulduğu kaydedildi.
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