İtalya'da binlerce kişi 'barış' için yürüdü

05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:30

Ülkenin önde gelen işçi sendikaları, farklı kesimlerden sivil toplum kuruluşları ve Katolik kuruluşların organizasyonuyla Roma'da "Barış için Avrupa" sloganıyla büyük yürüyüş ve miting düzenlendi.

Başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da başlayan yürüyüş, San Giovanni meydanındaki mitingle son buldu.

Yürüyüşe, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, ana muhalefet Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, İtalya'nın en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini, Katolik STK Aziz Egidio Topluluğunun Başkanı Marco Impagliazzo ve çok sayıda sol görüşlü parlamenter ile siyasetçi katıldı.

Organizatörlere göre, 100 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş sonrasında San Giovanni Meydanı’nda düzenlenen mitingde de barış çağrısı yapıldı.

Mitingdeki konuşmalarda da Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 8. ayına girdiğine dikkat çekilerek, Rusya'nın saldırganlığı kınandı. Ukrayna’ya dayanışmalarının dile getirildiği mitingde, barış önerilerine açık olunması çağrısında bulunuldu.

Mitinge katılanlardan emekli bir sendikacı Ezio, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin İkinci Dünya Savaşı'na çocukken tanık olduğunu ve bombardımanın ne demek olduğunu iyi bildiğini belirterek, "Savaş bir suçtur. Kim yapıyorsa, kim buna katılıyorsa o da suçludur" dedi.

Yürüyüşte çok sayıda kişin "Silah gönderilmesine hayır" dövizi ve üzerinde "Barış" yazan bayrak ve flamalar taşıdığı görüldü.

Etkinlikte bazı sol görüşlü grupların, "Rusya'ya yaptırımlara hayır" yazılı pankart açtıkları ve "İtalya, NATO'dan çıksın" şeklinde tezahüratta bulundukları görüldü.

Bu arada, Roma'daki yürüyüşe bölücü terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının da flamalarıyla katıldıkları görüldü.

Diğer yandan, ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da Ukrayna’da savaşın bir an önce durması çağrısının yapıldığı bir miting gerçekleştirildi.

Milano'daki Arco della Pace (Barış Takı) anıtı önündeki etkinliğe yaklaşık 2 bin kişi katılırken, mitingde Ukrayna Bayrağı ve "Savaşı durdurun", "Putin'i durdurun" yazılı dövizlerin taşındığı görüldü.