İtalya’da Covid-19 sertifikası karşıtı eylemler devam ediyor
İtalya’nın Trieste limanında Covid-19 sertfikası karşıtlarının düzenlediği oturma eylemine polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.
İtalya’nın kuzeydoğusundaki Trieste limanının 4 numaralı girişinin önünde sabah saatlerinde toplanan 2 bin kadar gösterici liman kapısı önünde oturma eylemine başladı.
"Bizim gibiler asla pes etmez" ve "Özgürlük" sloganları atan gruba dağılması uyarısında bulunan polis, göstericilerin direnci ile karşılaşınca tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.
Limanda polis ile göstericiler arasında yaşanan gerginlik şehir sokaklarına da sıçradı. Büyük bir grup sloganlarla şehir merkezindeki Unit d’Italia Meydanı’na yürüyerek burada toplandı.
İtalya’da "Yeşil Geçiş Kartı" uygulaması 15 Ekim’de tüm iş yerlerinde zorunlu getirilmişti.
16 Ekim Cumartesi günü Milano’da yapılan "Yeşil Geçiş Kart" karşıtı eylemlerde 2 gösterici tutuklanmıştı.
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