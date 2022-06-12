İtalya'da halk referandum için sandık başında
İtalya'da, adalet alanında düzenlemeler içeren halk oylaması ile aralarında bazı büyük şehirlerin de olduğu 971 belediyede kısmi yerel seçimler yapılıyor.
Halk oylamasının 51,5 milyon seçmeni ilgilendirdiği ülkede, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Seçmenler, gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar oy kullanabilecek. Referandumda adalet alanında 5 kanuni düzenlemenin yürürlükte kalıp kalmaması oylanacak.
SOLCULAR "HAYIR" DİYOR
Lig Partisi ile Radikal Partinin topladığı imzalar ve Anayasa Mahkemesinin kararıyla yapılan referandumda halka; kasten işlenmemiş suçlardan alınan mahkumiyet nedeniyle seçimlerde aday olmayı engelleyen yasanın kaldırılması, tedbiren tutuklamanın sadece ağır suçların tekrarlanması ihtimaliyle sınırlandırılması, yargı mensuplarının kariyerlerinde geçiş yapmasının (savcılıktan yargıçlığa ya da tam tersi) önüne geçilmesi talebi, yüksek yargı kurullarının değerlendirmelerinde avukat ve profesörlerin de yer alması talebi ile yüksek yargı kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen yargıcın en az 25 imza bulma şartının kaldırılması soruluyor.
Halk oylamasında sağ partiler, ağırlıklı olarak "Evet" kampanyası yürütürken, sol partiler karşı cephede yer alıyor. Referandumun geçerli olabilmesi için her bir sorunun oy oranının yüzde 50 artı 1 olması gerekiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, saat 12.00 itibarıyla referanduma katılım oranı her 5 soru için de yüzde 6'nın altında gerçekleşti.
Video Haberler
- Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi
- Son telefonu yürek yaktı...
- Sanayiciden Nebati'ye büyük tepki
- İntiharlarda 'tarikat baskısı' iddiası
- Başkent'te hortum paniği
- Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
- Tek kadın motosikletli ATT'si vakaya 3 dakikada ulaşıyor
- Beylikdüzü'nde yangın
- Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
- Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- İşte pilotun gözünden son anlar
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- 'Kur şoku başladı'