İtalya'da onlarca yıldır tartışılan projeye onay: Sicilya dünyanın en uzun asma köprüsüyle ana karaya bağlanacak

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:58

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:58

Sicilya adası ile İtalya ana karasının güneybatı ucundaki Calabria bölgesi arasındaki Messina Boğazı’na köprü inşa edilmesi için acil hükümler içeren kararname dün akşam Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi.

Bakanlar Kurulu kararında, projenin detayları yer almıyor. Ancak köprü inşası için 1981’de kurulan ve 2013 yılında tasfiye edilen Messina Boğazı isimli şirketin yeniden kurulması öngörülüyor.

Basındaki haberlere göre ise 3 kilometreden uzun olması planlanan asma köprünün maliyeti 7-8 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

Hükümetin, projenin finansmanı için Avrupa Birliği’nden destek istemesi bekleniyor. İnşası tamamlanırsa Messina Boğaz Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

'HAYALET KÖPRÜ' DİYE DE ANILIYOR

Onlarca yıldır tartışılan ve bir türlü gerçekleştirilmeyen bir proje olması nedeniyle ‘’hayalet köprü’’ olarak da anılmaya başlayan Messina Boğazı Köprüsü, maliyetinden çevresel etkilerine kadar bir dizi başlıkta itirazlarla karşı karşıya.

Köprünün inşasına destek verenler, Sicilya adasının ana karaya ve dolayısıyla Avrupa’ya fiziki olarak bağlanmasıyla, refah seviyesi düşük güney bölgelerin kalkınmasına katkı sağlanacağını savunuyor.

Karşıtları ise köprü projesine ayrılacak milyarlarca euronun, bölgenin mevcut ulaşım altyapısını iyileştirmek için kullanılması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca köprünün yapılacağı alanın deprem riskli bir bölge olması, eko-sisteme yönelik riskler ve ihalelere mafyanın sızması gibi endişeler de dile getiriliyor.

Projeyi yeniden gündeme getiren Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, Bakanlar Kurulu'nun dünkü kararını ‘’Tarihi bir gün’’ diyerek kutladı.

Salvini, ‘’Yıllardır süren bozgunculuk ve güvensizlikten sonra bu hükümet, Sicilya'yı Calabria, İtalya'nın geri kalanı ve Avrupa'ya bağlayacak olan Boğaz Köprüsü projesini yeniden canlandırıyor. Dünyanın en modern ve sürdürülebilir olma hırsına sahip, iş, kalkınma ve gelecek getirecek bir altyapı projesi. Kendine inanan, büyüyen ve sınır tanımayan bir İtalya modeli’’ diye konuştu.

ANTİK ROMA'DAN MUSSOLİNİ'YE

Sicilya’yı İtalya anakarasına bağlama fikrinin, MÖ 200’lü yıllarda Antik Roma devrine kadar uzanan bir geçmişi var.

Faşist diktatör Benito Mussolini’nin de 1942’de ‘’Bu ada meselesinin sona erme vakti geldi, savaştan sonra kıta ile Sicilya arasında bir köprü yaptıracağım’’ dediği biliniyor.

1970’lerde yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşen köprü projesi için son olarak 2008’de Silvio Berlusconi hükümeti yeni bir girişimde bulunmuş, ancak ekonomik krizin de etkisiyle 2012’de proje yeniden durdurulmuştu.

Dün Bakanlar Kurulu’nda köprünün yeniden onay alması üzerine, mevcut koalisyon hükümetinin ortaklarından Berlusconi de ‘’Bu kez bizi durduramayacaklar’’ dedi.

Bakanlar Kurulu kararı sonrası Messina Boğaz Köprüsü projesi bugünkü gazetelerin baş sayfalarında yer buldu.

Sol kanattaki Il Manifesto gazetesi, köprü için 1950’lerde yapılan bir projenin görüntüsünü manşetinde kullandı ve ‘’Boğaz Köprüsü hayaleti yeniden ortaya çıktı, sağın projesi şekilleniyor’’ diye yazdı.

Sicilya bölgesinde yayımlanan La Sicilia gazetesi ise ‘’Köprü yeniden doğuyor’’ manşetini attı.