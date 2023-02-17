İtalya'da polisler, parmesan peyniri içine saklanan 125 kilogram kokain ele geçirdi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:46

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 14:46

İtalya Emniyet Teşkilatı Guardia di Finanza, büyük miktarlarda kokain taşımak için parmesan peyniri kullanan bir grup uyuşturucu satıcısını çökerttiğini açıkladı.

Polisler, gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarda 20 milyon euro değerinde 125 kilogram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucuların, kamyonlarla peynir içine gizlenmiş paketler halinde taşındığı, peynirlerden birinin 5 kilograma kadar kokain gizleyebildiği belirtildi.

Polis, uyuşturucu tacirlerinin saklamak için oyuklar açtığı açık parmesan peynirlerinin bir videosunu yayınladı. Bir başka büyük sevkıyat da köpeklerin yardımıyla bir karavanda bulundu.

Soruşturma sonucunda 10 kişi tutuklandığı, bunlardan yedisinin gözaltında tutulduğu bildirildi. Grubun liderinin 37 yaşında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu belirtildi.