Midesinden 50 kapsül kokain çıktı

Kırgızistan’da havalimanının gümrük kontrolünden geçmeye çalışan 36 yaşındaki bir şahsın midesinde toplam ağırlığı 300 gram olan 50 kapsül kokain bulundu.

İHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:18
Midesinden 50 kapsül kokain çıktı
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Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre başkent Bişkek’teki Uluslararası Manas Havalimanında gümrük kontrolünden geçmeye çalışan 36 yaşındaki T.B.’ye uyuşturucu şüphesiyle karın kontrolü yapıldı.

Midesinde yapılan incelemede lateks eldivenlere sarılı uyuşturucuların tespit edilmesi üzerine T.B. gözaltına alındı.

Açıklamada, "Toplam ağırlığı 300 gram olan 50 kapsül ele geçirildi" bilgisi paylaşıldı.

T.B.’nin ifadesinde uyuşturucuyu Almanya’dan satın aldığını söylediği aktarıldı.


Kırgızistan uyuşturucu

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