İtalya’da tutuklu mafya babasından devlete 70 milyon euro’luk ada bağışı teklifi

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:56

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:56

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Imperiale 5 yıllık kaçak hayatının sonunda Ağustos 2021’de Dubai’de yakalanmıştı. Geçen yıl İtalya’ya iade edilen Imperiale’nin cezasında indirim alabilmek için itirafçı olduğu, mafyayla ilgili bilgileri ifşa ettiği belirtildi.

Napoli’de hafta başında görülen davada savcılık, Imperiale’nin devletle iş birliği yapmak istediğini ve bu bağlamda şahsi adasını devlete devretmeyi teklif ettiğini söyledi. Savcı Maurizio De Marco, Imperiale’nin bu girişimini, ‘’Cezasında indirim yapılmasını umduğuna şüphe yok’’ diye açıkladı.

20 kişinin yargılandığı mafya davasında savcılık toplamda 209 yıl hapis talep ediyor. 49 yaşındaki Raffaele Imperiale için 14 yıl 9 ay hapis isteniyor.

İtalya’daki mafya davalarında devletle iş birliği yapan sanıklara ceza indirimleri yapılabiliyor.

Soruşturma sürecinde Raffaele Imperiale’nin 1,8 milyon Euro değerindeki mal varlığına el koyulmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki adanınsa devlet hazinesine geçirilmesinin daha karmaşık olduğu belirtiliyor. İtalya basınına göre savcılık halen bağış teklifini inceliyor.

Imperiale’nin Dubai açıklarındaki yapay takımadalardan biri olan ‘Taiwan’ isimli adayı 2017’de 12 milyon euro’ya satın aldığı, adanın bugünkü değerininse 60-70 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

‘VAN GOGH BABASI’

Raffaele Imperiale, Hollanda’daki bir müzeden çalınan iki Van Gogh tablosunun elinde bulunması nedeniyle ''Van Gogh babası'' olarak da anılıyordu.

Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nden 2002’de çalınan "Scheveningen'de Deniz Manzarası" (1882) ve ''Nuenen Reform Kilisesi'nden Çıkan Cemaat" (1884/85) isimli tablolar, 2016’da İtalya’da bulunmuştu. Napoli yakınlarındaki Castellammare di Stabia'da bulunan tabloların Napoli merkezli Camorra mafyasının eline geçtiği ortaya çıkmıştı.

Çalındıkları müzeye iade edilen tablolar 2017’den itibaren yeniden sergilenmeye başlamıştı.

Yargılama sürecindeki Raffaele Imperiale’nin Hollanda’daki organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.