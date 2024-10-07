İtalya'dan İsrail'e 'ateşkes' çağrısı: Uluslararası hukuka saygı göstermeli

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:13

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:14

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in, “kendi sınırları içinde güvenli bir şekilde yaşama hakkını savunurken, uluslararası hukuka saygı göstermesi” çağrısında bulundu.

Meloni, İsrail güçlerinin Gazze'de yol açtığı yıkıma tepki gösterdi.

Meloni, Gazze'deki Filistinlilerin “önce kendilerini canlı kalkan olarak kullanan Hamas'ın alaycılığının, sonra da İsrail'in askeri operasyonlarının iki kez kurbanı olduklarını” savundu.

Meloni ayrıca, “bölgede derhal ateşkes sağlanması, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve BM kararlarının tam olarak uygulanması yoluyla İsrail-Lübnan sınırının istikrara kavuşturulması” için çalışmaya devam edeceğini söyledi.