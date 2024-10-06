İtalya'da iki şirkete Boeing soruşturması

Yayınlanma: 06.10.2024 - 13:50

Güncelleme: 06.10.2024 - 13:50

İtalya medyasındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Brindisi kentinde faaliyet gösteren 2 havacılık şirketine, Boeing 787 Dreamliner uçaklarına sağladıkları parçaların gereken standartlara uygun olmaması nedeniyle Brindisi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesi alınırken, iki şirket de incelendi.

Brindisi merkezli havacılık şirketlerinin, 787 Dreamliner'ın özellikle 44 ve 46. sektörlerinin üretimi için Leonardo-Aerostrutture'ye uyumsuz bileşenler tedarik ettiği saptandı. Uyumsuz bileşenlerin, uçuş güvenliği üzerinde etkisi olabilecek, statik ve stres direnci özellikleri önemli ölçüde daha düşük parçalar olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla yaklaşık 6 bin uçak parçasına niteliksel inceleme için el konuldu. Bilirkişiler, bazı parçalarda bileşenlerin uygunsuzluğunu belgeledi. Uçağın yapısal bileşenlerini oluşturmak için titanyum alaşımı yerine saf titanyum kullanıldığı ve kullanılan alüminyum alaşımlarının da beklenenden farklı olduğu iddia edildi.

Basında çıkan diğer haberlerde ise Brindisi'de dün başlayan soruşturmanın, iki şirket hakkında 2021'de tamamlanan bir başka soruşturmaya dayandığı kaydedildi.

Dünyanın önde gelen çok sayıda hava yolu şirketi uzun hat uçuşlarında Boeing 787 Dreamliner uçaklarını kullanıyor.