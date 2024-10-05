Soğuk havalara meydan okuyan enfes bir İtalyan lezzeti: Pastina çorbası tarifi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 20:55

Güncelleme: 05.10.2024 - 20:55

Pastina çorbası, özellikle İtalyan mutfağının sevilen klasiklerinden biridir. Küçük makarna parçacıklarıyla yapılan bu çorba, hafif ve besleyici özelliği sayesinde hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından tercih edilir. Genellikle soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir alternatif olarak öne çıkar. Besleyici malzemeleri ve hazırlanışıyla, hem pratik hem de lezzetli bir çorba arayanlar için ideal bir tariftir. Peki, soğuk havalara meydan okuyan bu enfes İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz Pastina çorbası tarifi...

PASTINA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı pastina makarnası (küçük, yıldız veya çiçek şeklinde olabilir)

1 adet orta boy soğan (piyazlık doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç (küp şeklinde doğranmış)

1 adet patates (küp şeklinde doğranmış)

6 su bardağı sebze veya tavuk suyu

1 su bardağı domates püresi

Tuz ve karabiber (damak tadına göre)

Taze fesleğen veya maydanoz (süslemek için)

Parmesan peyniri (isteğe bağlı)

PASTINA ÇORBASI YAPILIŞI

İlk olarak, soğanı, sarımsağı, havucu ve patatesi hazırlayın.

Soğan ve sarımsağı piyazlık, havuç ve patatesi ise küp şeklinde doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.

Isınan yağın içine doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.

Ardından, ezilmiş sarımsakları ekleyin ve 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin.

Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine doğradığınız havuç ve patatesleri ekleyin.

Sebzelerin üzerine biraz tuz serpiştirerek 5-6 dakika kadar sotelemeye devam edin.

Sebzeler sotelendikten sonra, tencereye sebze veya tavuk suyunu ekleyin.

Ardından, domates püresini de ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra, çorbanın kaynamasını bekleyin.

Çorba kaynadıktan sonra, pastina makarnasını ekleyin.

Makarnanın pişme süresine göre, genellikle 6-8 dakika kadar kaynatmaya devam edin.

Bu süre zarfında çorbanın tuzunu ve karabiberini kontrol ederek damak tadınıza göre ayarlayın.

Pastina makarnası pişip yumuşadıktan sonra, çorbanızı ocaktan alın.

Eğer çorbanızın kıvamı çok yoğun olursa, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

Çorbanızı derin kaselere alarak sıcak olarak servis edin.

Servis sırasında üzerine taze fesleğen veya maydanoz serpiştirerek hem görünümünü hem de lezzetini artırabilirsiniz.

İsterseniz rendelenmiş parmesan peynirini de çorbanızın üzerine ekleyerek zengin bir tat elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!