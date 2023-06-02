İtalyan Bakan Calderoli, 'ırkçılıktan' suçlu bulundu

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:20

İtalya'nın ulusal kamu yayıncısı RAİ'nin aktardığına göre İtalya Bölgesel İşler ve Özerklikler Bakanı Roberto Calderoli "ırkçılıktan" suçlu bulundu.

Roberto Calderoli'ye, Bergamo şehir mahkemesi tarafından yedi ay hapis cezası verildi.

İktidardaki aşırı sağcı Lig Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri olan Calderoli'nin, Kongo doğumlu eski entegrasyon bakanı Cécile Kyenge'ye ırkçı hakarette bulunduğu bildirildi. Kyenge, İtalyan siyasi tarihinin ilk siyahi bakanı olmuştu.

Olay, 2013 yılında Senato Başkan Yardımcısı olan Calderoli'nin, Kyenge'yi bir "orangutan"a benzetmesiyle gerçekleşmişti. Calderoli, daha sonra sözlerinin "siyasi değil şaka amaçlı" olduğunu söylemişti.

Ocak 2019'da Calderoli, mahkeme tarafından 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak cezası ertelendi. Dava, incelemeye gönderildi. Ancak mahkumiyete rağmen, zaman aşımı süresinin Aralık ayında dolacağı için hapse girmesinin beklenmediği belirtiliyor.