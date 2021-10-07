İtalyan diktatör Mussolini'nin torunu seçimlerde en çok oyu aldı
İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu Rachele Mussolini, Roma belediye seçimlerinde en çok oy alan kişi oldu. Rachele, 2. dönemde de belediye meclis üyesi olarak hizmet edecek.
İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu Rachele Mussolini, Roma belediye seçimlerinde en çok oy alan kişi oldu. Rachele, 2. dönemde de belediye meclis üyesi olarak hizmet edecek.
İtalyan diktatör Benito Mussolini’nin torunu Roma belediye seçimlerini en çok ay alan aday oldu. Rachele Mussolini, 2. dönemde de belediye meclis üyesi olarak hizmet edecek.
Muhafazakar İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinden Mussolini anketlerde başı çekiyordu. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre 3-4 Ekim’de gerçekleşen seçimlerde Mussolini 8 bin 200'den fazla oy adı. Mussolini diğer tüm adaylardan daha fazla oy aldı.
"SOYADIMLA YAŞAMAYI ÖĞRENDİM"
Çocukluğundan beri soyadıyla yaşamayı öğrendiğini söyleyen Rachele, "Okulda beni işaret ederlerdi. Kişi, ne kadar ağır olursa olsun soyadından daha önemlidir" dedi.
Rachele faşizm hakkındaki görüşleri sorulduğunda, faşizme karşı olduğunu söyledi.
İtalya'daki yerel seçimlerde Milano, Napoli ve Bologna gibi şehirlerde sağcı partiler belediye başkanlığı yarışını kaybettiler.
Kaynak: HaberTürk, Reuters
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