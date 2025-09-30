İtalyan donanmasına ait fırkateyn Sumud filosundan ayrılıyor

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’nun bu gece İsrail’in “müdahale bölgesi” olarak tanımladığı hatta girmesi bekleniyor. Aktivist Kieran Andrieu, X hesabından yaptığı açıklamada, önceki örneklere bakıldığında İsrail’in bu noktada filoyu engelleyebileceğini belirtti.

Andrieu’nun aktardığına göre, İtalyan donanmasına ait fırkateyn bu noktada görevini sonlandıracak ve katılımcı aktivistlere geri dönme seçeneği de sunacak. Andrieu, İspanya ve Türkiye’ye ait gemilerin tutumunun ne olacağının belirsizliğini koruduğunu söyledi. “Kimsenin İtalya’nın teklifini kabul edeceğini sanmıyorum” diyen Andrieu, filonun hedefinin Gazze olduğunu ve yola devam edeceklerini vurguladı.

Sabah saatlerinde Hollandalı aktivist Roos Ykema Gazze’ye 150 deniz mili uzaklıkta olduklarını söylemişti. Ancak filonun bu akşam sosyal medya hesabından paylaştığı son bilgiye göre filo şu an Gazze’ye 175 deniz mili uzaklıkta.