İtalyan kasabası, Trump'tan 'kaçış' için Amerikalılara '1 dolarlık' evler sunuyor

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:10

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:15

İtalya'nın Sardinya adasındaki Ollolai kasabası, azalan nüfusunu artırmak amacıyla bazı harap haldeki mülkleri 1 Eurodan başlayan fiyatlarla satıyor.

Ollolai kasabası yetkilileri, Amerikalıları taşınmaya ikna etmek için bir web sayfası açarak, şu soruyu sordu:

“Küresel siyaset sizi yıprattı mı? Yeni fırsatlar yakalarken daha dengeli bir yaşam tarzını benimsemek mi istiyorsunuz? Sardunya'nın büyüleyici cennetinde Avrupa kaçamağınızı inşa etmeye başlamanın tam zamanı.”

Ollolai yetkilileri, bölgede 1 ila 100 bin Euro fiyatları arasında değişen çeşitli evlerin mevcut olduğunu ve “birçok alıcının” harap haldeki mülkleri başarıyla yenilediğini kaydetti.

Ollolai Belediye Başkanı Francesco Columbu, mevcut konutlara özel turlar düzenlemekten müteahhit ve inşaatçı bulmaya ve gerekli evrak işlerini halletmeye kadar satın alma işleminin her aşamasında ilgilenen alıcılara rehberlik edecek özel bir ekip kurduğunu ifade etti.

Henüz siteye resimler eklenmediği için 1 Euroluk “tamirci” mülklerinin tam durumu belli değil. Ancak, Columbu boş mülklerin fotoğraf ve planlarının yakında web sitesine yükleneceğini söyledi.

Web sitesinin son zamanlarda çoğu ABD'den gelen 38 bin evle ilgili bilgi talebiyle dolup taştığını savunan Columbo, “Dolayısıyla ABD vatandaşlarına hitap eden bir platform oluşturmak ve çeşitli projelerimizi bir araya getirmek istiyorduk” dedi.

“ÖZEL OLARAK OLUŞTURULDU”

Columbu, kasabada satışa çıkarılan mülklerin bulunduğu site alanının, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının bazı Amerikalıları ülkenin geleceği konusunda endişelendirmesinin ardından “özel olarak oluşturulduğunu” belirterek, şunları söyledi:

“Biz her şeyden önce Amerikalılara odaklanmak istiyoruz ve odaklanacağız. Elbette diğer ülkelerden insanların başvurmasını yasaklayamayız ama Amerikalılar için hızlı bir prosedür olacak. Köyü yeniden canlandırmamıza yardımcı olmaları için onlara güveniyoruz, onlar bizim kazanç kartımız. Elbette, yeni seçilen bir ABD başkanının adını özellikle zikredemeyiz, ancak hepimiz biliyoruz ki birçok Amerikalının şu anda uzaklaşmak ve ülkeyi terk etmek istediği kişi odur. Bu web sitesini, ABD'nin seçim sonrası yer değiştirme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak oluşturduk. Dijital göçebe programımızın geçen yıl başlatılan ilk sürümü zaten yalnızca Amerikalılar içindi.”

Geçtiğimiz yüzyılda, Ollolai'nin nüfusunun 2 bin 250'den bin 300'e düştüğü ve kasabadaki doğum oranının çok alt seviyelerde olduğu belirtildi. Ayrıca, birçok ailenin zorlu ekonomik dönemlerde iş ve daha iyi bir yaşam arayışıyla kasabayı terk ettiği ve son birkaç yılda kasabadaki nüfusun daha da azalarak bin 150 kişiye düştüğü kaydedildi.