İtalyan mafyaları arasında yeni dönem: Savaş bitti, ortaklık başladı...

Sicilya merkezli Cosa Nostra ile Napoli çevresinde etkin olan Camorra gibi geleneksel mafya gruplarının, hem İtalya içinde hem de uluslararası alanda yeni ittifaklar kurduğu belirtildi.

Calabria bölgesinde konuşlanan ‘Ndrangheta ise özellikle kamu yatırımlarını hedef alıyor.

İtalya Ulusal Mafyayla Mücadele Dairesi (DIA) Direktörü Michele Carbone, bu işbirliklerini “Gerilimleri absorbe edebilen, yapılaşmış bir sinerji” olarak tanımladı. Carbone’a göre bu yapı, geçmişteki rekabetin yerine sessiz ama sistematik bir güç paylaşımı getiriyor.

AB FONLARI VE OLİMPİYATLAR MAFYANIN HEDEFİNDE

Raporda, mafya gruplarının AB destekli Covid-19 sonrası toparlanma fonları, Sicilya’yı ana karaya bağlaması planlanan dev köprü projesi ve 2026 Kış Olimpiyatları hazırlıkları gibi büyük çaplı kamu yatırımlarına sızma riski taşıdığı belirtildi.

2024 yılı boyunca yürütülen idari soruşturmaların yüzde 38’inin inşaat sektöründe yoğunlaştığını vurgulayan DIA, 200’den fazla şantiyeye yönelik denetim yapıldığını açıkladı.

Carbone, özellikle Sicilya Boğazı'na yapılması planlanan köprü için tüm önleyici adımların atılacağını söyledi.

“BABY GANG” ALARMI

Mafya artık sadece geleneksel yöntemlerle değil, yüksek teknolojiyle de faaliyet gösteriyor. Şifreli mesajlaşma sistemleri, drone’lar aracılığıyla cezaevlerindeki üyelerle iletişim, suç örgütlerinin dijital becerilerini ortaya koyuyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise gençlerin sosyal medya üzerinden organize edilen çetelere (halk arasında “baby gang” olarak bilinen gruplara) dahil edilmesi oldu.

Gösterişli lüks yaşam videoları ve güç gösterileri, yoksul gençlerin suç örgütlerine katılmasını kolaylaştırıyor.

ÇİN BAĞLANTILI KARA PARA AĞI BÜYÜYOR

Raporda, mafyanın kara para aklamak için Çin merkezli “yeraltı bankacılığı” sistemlerini kullandığına da yer verildi.

Bu ağlar üzerinden izlenemeyen ve vergilendirilemeyen yüklü miktarda paranın aklandığı tespit edildi.