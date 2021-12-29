İtalyan sağlık yetkilileri karantina kurallarından endişeli
İtalyan sağlık yetkilileri, hükümete koronavirüs karantinalarının ve kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda çağrıda bulunarak bu karantinaların günlük hayatı felce uğratabileceği ve ülkede salgının başlangıcında yaşanan kaosun yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Koronavirüsün Çin’de ortaya çıkmasının ardından kısa sürede yayılmasıyla Avrupa’da salgının başkenti haline gelen İtalya’da sağlık personelinin endişelerinin arttığı öğrenildi. Omicron varyantının her geçen gün yayılmasıyla İtalya’da da önlemler sertleştirilirken, sağlık yetkilileri alınan karantina önlemlerinin salgının başında yaşanan kaosa neden olabileceğini belirtti.
Sağlık yetkilileri, 31 Aralık’a kadar yılbaşı kutlamalarının yasak olacağı ve eğlence mekanlarının kapalı kalacağı ülkede temaslı ve aşılı kişilerin 7 gün, aşılı olmayanların ise 10 gün karantinada kalma zorunluluğunun dalga dalga yayılacak bir kapanmaya neden olacağı görüşünü paylaştı.
“TOPLU BİR KARANTİNAYA DOĞRU GİDİYORUZ”
Gimbe adlı Sağlık Vakfı Başkanı Nino Cartabellotta, İtalya’da her pozitif hastanın 5 ila 10 kişiyle temaslı olabileceğini, bunun sonucunda ülke genelinde 2 hafta içerisinde 10 milyon kişinin Covid-19 ile enfekte olabileceğini söyledi. Cartabellotta, alınan önlemler kapsamında korona ve temaslı olan bu kişilerin karantinaya girmesinin “imkansız” olduğunu söyledi.
İtalyan Virolog Fabrizio Pregliasco ise koronavirüsün yayılım hızına dikkat çekerek, “Bu aşamada müdahale şeklimizi değiştirmeliyiz, aksi takdirde ülkece toplu bir karantinaya doğru gidiyoruz” dedi.
Ülkede bazı politikacılar, semptomu olmayan koronavirüs hastalarının karantinaya alınmaması gerektiğini söylerken eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise karantina uygulamalarının ve kısıtlamaların aşı karşıtları üzerinde uygulanmasını söyledi.
İtalya’da geçen cumartesi günü koronavirüs vaka sayısı 54 bin 762’ye yükselerek rekor seviyeye ulaştı.
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