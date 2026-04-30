İtalyan vekilden İsrail’e sert tepki: Bu hukuksuzluk nasıl kabul edilir?

İsrail donanmasının, Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'de Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında müdahale etmeye başlaması kamuoyunda tepki uyandırdı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk seferine katılan isimlerden olan Demokratik Parti (PD) milletvekili Scotto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Sumud Filosu'nu Gazze'den 700 mil açıkta durdurdular, uluslararası sularda, Yunanistan açıklarında. Tarih tekerrür ediyor. Bu sefer, çok pratik bir şekilde Avrupa'da. Bu tür şiddete ve uluslararası hukuka bu kadar saygısızlığa müsamaha gösterilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu yine Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.