İtalyanların yalnızca yüzde 16'sı ülkeleri için savaşmaya hazır

İtalya’da yapılan yeni bir araştırma, halkın savaş ve savunma konularındaki yaklaşımında çarpıcı bir ikilem olduğunu ortaya koydu.

CENSIS (Toplumsal Yatırımlar Araştırma Merkezi) tarafından yürütülen ankete göre, her üç İtalyandan biri önümüzdeki beş yıl içinde ülkenin bir savaşa doğrudan karışacağına inanıyor.

Ancak, The Telegraph’ın haberine göre, 18-45 yaş aralığındaki yurttaşların yalnızca yüzde 16’sı ülkesini savunmak için silah altına girmeye hazır olduğunu belirtiyor.

GENÇLER SİLAH YERİNE BARIŞ DİYOR

Savaş ihtimaline karşı gösterilen isteksizlik yalnızca askere gitmeme yönündeki tercihle sınırlı değil. Araştırmaya göre bu yaş grubundaki İtalyanların yüzde 39’u, savaş çıkması durumunda kendilerini vicdani retçi olarak tanımlayacaklarını söylüyor.

Yüzde 19’u ise başka yollarla zorunlu askerliğe karşı direnmeyi planlıyor. İlginç bir veri de şu: Katılımcıların yüzde 26’sı, ordunun yabancı paralı askerler tarafından desteklenmesini tercih edebileceğini ifade ediyor.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTTI AMA ASKERİ İSTEK DÜŞÜK

İtalya, son on yılda savunma bütçesini yüzde 46 oranında artırmış olsa da, NATO içindeki en düşük askeri harcamaya sahip ülkelerden biri olmayı sürdürüyor. 2023’te İtalya’nın askeri harcamaları, gayrisafi yurt içi hasılasının yalnızca yüzde 1,49’una denk geldi. Bu oran, NATO’nun hedef gösterdiği yüzde 2'nin oldukça altında.

İtalya, ABD’nin Ukrayna’ya göndermek üzere hazırladığı silah yardım planına da dahil olmama kararı aldı.

Washington’un öncülüğündeki bu 10 milyar dolarlık plan, Avrupa’daki müttefiklerin ve Kanada’nın, gelişmiş savunma sistemlerini ABD’den alıp Ukrayna’ya iletmesini öngörüyor. Ancak İtalyan yetkililer, silah satın almak yerine sadece lojistik destek sunabileceklerini ifade etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre hükümet yetkilileri, “Burada Amerikan silahları alımından hiç söz edilmedi” diyerek pozisyonlarını netleştirdi.

NATO ve AB SAVUNMASI GÜVENCE OLARAK GÖRÜLÜYOR

İtalyanların güvenlik algısında NATO ve Avrupa Birliği savunması önemli yer tutuyor. Ankete göre, halkın yüzde 49’u NATO’nun güçlendirilmesini destekliyor.

Daha da dikkat çekici olanı, yüzde 58’lik bir kesimin Avrupa Birliği’nin tek bir ordu ve birleşik bir komuta sistemiyle entegre bir savunma yapısına geçmesini istemesi.

SİCİLYA KÖPRÜSÜ “ASKERİ HARCAMA” OLARAK SAYILDI

İtalyan hükümeti, NATO’nun savunma harcamalarına dair hedeflerine ulaşmak için yaratıcı yollar da arıyor.

Başbakan Giorgia Meloni, uzun süredir tamamlanamayan Sicilya Köprüsü projesini askerî bir altyapı yatırımı olarak yeniden tanımlamayı planlıyor. 11 milyar sterlinlik bu projenin, NATO’nun savunma altyapısına yönelik yüzde 5’lik GSYH hedefi kapsamında sayılması hedefleniyor.

Meloni’ye göre, Messina Boğazı’na yapılacak bu köprü, Sicilya’daki dört askerî üsse daha kolay ulaşım sağlayarak Avrupa’nın savunma kapasitesini artıracak. The Telegraph, bu adımın İngiltere’de de benzer uygulamalarla örnek alındığını aktarıyor.

Örneğin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Heathrow Havalimanı’nın genişletilmesi ve kırsal bölgelerdeki internet yatırımlarını da ulusal güvenlik kapsamında sayarak NATO hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.