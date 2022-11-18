ITC Milletvekili Erşat Salihi'den PKK uyarısı: Türkmenler için ciddi bir tehdit oluşturuyor
ITC Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'ün kuzeyindeki varlığının Türkmenler için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'ün kuzeyindeki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Salihi, Kerkük'ün kuzeyinde daha önce varlık göstermeye başlayan ve her geçen gün varlığını artıran PKK'nın artık Türkmenlerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını kaydetti.
Kerkük-Süleymaniye arasında PKK, Kerkük-Erbil arasında ise PJAK terör örgütü unsurlarının varlık gösterdiğine dikkat çeken Salihi, bunun Irak'ın toprak bütünlüğü için tehdit unsuru olduğunu ifade etti.
Kerkük'e bağlı Şuvan ile Kara İncir nahiyeleri ve Musul'a bağlı Mahmur ile Sincar ilçelerinde terör örgütlerinin bulunmasına göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan Salihi, yeni kurulan hükümetin bu örgütlerin varlıklarına müdahale etmesinin zaruretine işaret etti.
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