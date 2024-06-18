Jakuzide elektrik akımına kapılan turist hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.06.2024 - 15:01

Güncelleme: 18.06.2024 - 15:01

Yerel yetkililer, Amerikalı bir adamın Meksika'daki bir tatil köyünde jakuzide elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Polis tarafından Jorge N. olarak tanımlanan 43 yaşındaki adam, bir kadınla paylaştığı jakuzide elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti ve Lizeth N. olarak tanımlanan kadın ise hayati tehlike arz eden yaralarının tedavisi için ABD'ye götürüldü.

Olay Meksika'nın Sonora eyaletindeki tatil kenti Puerto Peñasco'da bulunan özel bir apartman kompleksinde meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meksika'da La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) olarak bilinen Sonora adalet genel savcılığı elektrik şokunun nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Olayla ilgili çekilen videoda, plajın yakınında bulunan jakuzinin etrafında toplanan insanların panik içinde çığlık attığı ve bir kişini, yerde yatan bir kişiye göğüs kompresyonu yaptığı görülüyor.