James Webb Uzay Teleskobu, uzayda ilk kez önemli bir molekül tespit etti

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:43

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:44

Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak uzayda ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit ettiler.

NASA'ya göre, metil katyon veya CH3+ olarak adlandırılan bileşiğin izi, Orion Nebulası'nda Dünya'dan 1 bin 350 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç bir yıldız sistemine kadar sürüldü.

CNN'in aktardığına göre Karbon bileşikleri, bilim insanları için ilgi çekici olduğu ve tüm yaşamın temelini oluşturdukları biliniyor. Metil katyonu, daha karmaşık karbon bazlı moleküllerin oluşmasına yardımcı olan kilit bir bileşen olarak kabul ediliyor.

Tespit edilen molekülün, dünyada yaşamın nasıl başladığını ve geliştiğini anlamak, araştırmacıların evrenin başka yerlerinde de yaşamın mümkün olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olabileceği belirtildi.

Evreni insan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışıkla görüntüleyen Webb teleskobunun son derece hassas yetenekleri, uzaydaki organik kimya hakkında daha fazla şey ortaya koyuyor.

Uzay gözlemevi, genç bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen d203-506 adlı bir protoplanetaryum diskinde metil katyonu tespit etti. Büyük ölçüde gaz ve tozdan oluşan bu disklerin, yıldız oluşumundan arta kalan kalıntılar olduğu biliniyor. Gezegenlerin, bu büyük yıldız halelerinde doğduğu ve gezegen sistemlerine yol açtığı kaydedildi.

Keşfi detaylandıran bir çalışma Nature dergisinde yayınlandı.