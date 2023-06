'Uzaya çıkan ilk insandı...' Yuri Gagarin'in büstü söküldü!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:32

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:40

Kiev'in yerel yayın organlarından Nash Kiev'in haberine göre, "ilk uzay yolculuğu yapan insan" unvanını elinde bulunduran Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin'in Kiev'in Darnitsa bölgesindeki bir avluda yer alan büstü söküldü.

Büstün, Yuriy Paskhalin Caddesi üzerindeki Darnitsa Bölgesi Teknik Yaratıcılık ve Mesleki Rehberlik Merkezi'nin bahçesinde bulunduğu kaydedildi.

KOMÜNİZMDEN ARINMA YASASI

Sovyet tarihine ait anıtların sökülmesi ve sokak isimlerinin değiştirilmesi, Ukrayna'da komünizmden arındırma yasasının kabul edildiği 2015 yılında başladı.

Son zamanlarda Ukraynalı yetkililer sadece Sovyet tarihine karşı değil, Rusya ile ilgili her şeye karşı amansız bir mücadele başlattılar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki demeçlerinden birinde, Ukraynalı yetkililerin agresif bir derusifikasyon ve zorla asimilasyon süreci izlediğini öne sürmüştü.

YURİ GAGARİN KİMDİR?

Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonutu Yuri Gagarin, 9 Mart 1934'te Moskova'nın yaklaşık 150 km batısında yer alan Gzhatsk'da doğdu.

12 Nisan 1961'de fırlatılan Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde turunu tamamladı. Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmış oldu ve bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlattı.

Gagarin, bu şekilde uluslararası bir ün kazandı ve ülkenin en büyük onuru olan "Sovyetler Birliği Kahramanlığı" dahil pek çok madalya ve unvan ödülüne layık görüldü.

Vostok 1, Gagarin'in tek uzay yolculuğuydu, ancak Soyuz 1 görevinde de yedek mürettebat olarak görev yaptı ve daha sonra Moskova dışında bulunan Kozmonot Eğitim Merkezi'nin antrenör yardımcısı oldu.

Gagarin, pilotluk yaptığı MiG-15 eğitim jetinin düşüşüyle 1968'de öldü.