Jane Birkin’in ilk Hermès’i 10 milyon dolara alıcı buldu

Üzerindeki çizikler, lekeler ve zayıf kondisyonu ile dikkat çeken bu siyah deri Birkin çanta, açık artırmada 8,6 milyon avroya (yaklaşık 400 milyon TL) satılarak 'tarihin en pahalı çantası' unvanını kazandı. Müzayedede çekiç, 7 milyon avro (yaklaşık 330 milyon TL) teklifte indi, ancak eklenen komisyonlarla birlikte toplam satış fiyatı rekor kırdı.

Bu çanta, Hermès tarafından tasarlanan ilk Birkin modeli; İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin için 1984 yılında üretildi. Birkin, bu çantayı 1985'ten 1994’e kadar neredeyse her gün kullandı, ta ki bir lüks ikonuna dönüşene dek. Perşembe günü ise bu nadide parça, Sotheby’s müzayede evi tarafından yapılan çevrim içi açık artırmayla el değiştirdi. Satışta ayrıca Alexander McQueen ve Christian Dior gibi tasarımcılardan da parçalar yer aldı.

CNN'de yer alan habere göre Sotheby’s, müzayede öncesinde çantaya dair fiyat beklentisi paylaşmadı, ancak teklif süreci daha başlamadan 1 milyon avroyu aşarak rekor kırdı. Satışın canlı yayınında teklif fiyatları yükseldikçe, izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tam 9 koleksiyoncu arasında geçen 10 dakikalık rekabetin sonunda, Japonya’dan özel bir koleksiyoncu kazanan taraf oldu.

TÜM REKORLARI GERİDE BIRAKTI

Sotheby’s'in çanta ve aksesuar bölümünün küresel direktörü Morgane Halimi, bu satışın moda ve lüks tarihindeki önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

Bu tarihi satış, bir efsanenin gücünü ve benzersiz geçmişe sahip özel parçaların koleksiyonerlerde nasıl tutku ve arzu uyandırdığını çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor. İlk Birkin'in satışı, aynı zamanda ilham perisi Jane Birkin’in kalıcı cazibesinin de bir kutlamasıdır.

Bu satış ayrıca, daha gösterişli versiyonları geride bırakarak yeni bir zirve belirledi.

2022’de yine Sotheby’s, beyaz elmaslarla süslenmiş bir Diamond Himalaya Birkin’i 450 bin doların üzerinde bir fiyata satmıştı. 2021’de Christie’s, timsah derisi bir Birkin’i 390 bin dolara alıcı bulmuştu. Önceki rekor ise 513 bin 40 dolara satılan bir elmas ve timsah derisi Kelly çantaya aitti.

EFSANEVİ ÇANTANIN DETAYLARI

Sotheby’s’e göre, bu 'orijinal Birkin' çanta, sonradan üretilen modellerden farklı birçok özelliğe sahip.

İşte, o ayırt edici özellikler: