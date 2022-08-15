Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:41

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos'un 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden askeri personel ve sivillerini anıyor.

Eski Japon militarizminin simgesi olmakla eleştirilen ve tartışmalı statüsünü koruyan Şinto inancı tapınağı Yasukuni de bu kapsamda ziyaret ediliyor.

Japonya Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae ile Yeniden İnşadan Sorumlu Devlet Bakanı Akiba Kenya, tapınakta saygı duruşunda bulundu.

Ziyaret sonrası Takaiçi, "daha fazla insan ölmesin diye dua ettiğini" belirtirken savaşta dedesini kaybeden Akiba ise "Yeniden savaşmama inancımı tazeliyorum." dedi.

Her iki bakan da geçen hafta kabine reformu sonrasında koltuklarına oturmuştu. Takaiçi, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) son başkanlık yarışına katılmıştı.

BAŞBAKAN ADINA BAĞIŞ

Öte yandan, Başbakan Kişida Fumio'nun makamı adına, tapınağa törensel bağış sunuldu.

Başkent Tokyo'nun Kudankita bölgesindeki tapınak, savaş ölülerinin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Devlet yetkililerin tapınağa resmi ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekebileceği kaydedildi.